【新品未開封】PS1 奏(騒)楽都市OSAKA

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未開封ですが古い商品、自宅保管にて完璧をお求めの方はご遠慮ください外装フィルムに細かな擦れなど多数ありフィルム剥がれ、色褪せ等なし写真最後のビニル保護フィルムに入れて保管していましたこのフィルムに入れた状態で梱包致しますペット、喫煙環境なしですよろしくお願い致します！！「奏(騒)楽都市OSAKA」定価:￥6800#ゲーム#シミュレーション#PlayStation#Other