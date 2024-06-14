氷室京介　[レア] LAMY メモリアルセット　万年筆　 新品

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氷室京介 30thのメモリアルセットとして販売されたレアなお品物です。氷室が日常的に愛用している万年筆「LAMYLx」にロゴとシリアルナンバーが入ったスペシャルなものです。氷室自身が「000」を持っているとのことで、このお品のシリアルナンバーは「369」で「69」がつくナンバーというのも、貴重ではないでしょうか。ケースには30thを記念する★が3つデザインされています。万年筆、ケース、インク５個のセット。万年筆は試し書きをした可能性もありますが、その後は大切に保管しておりました。予備のインクも5本全て揃っています。購入特典のノート２冊とポストカード2枚のセットも未開封のままです。ノート、ポストカードには粟津泰成氏が「LAMYLx」を用いて描いたARTが描かれているとのことです。貴重なコレクションアイテムだと思います。なお、試し書きをした可能性もありますが、新品とさせて頂いております。個人宅での保管の品にご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。ポスト投函ではなく、宅急便コンパクトでお届け致します。お値下げ不可即購入 ⭕️グッズlastgigsツアーグッズPJボウイboowyboφwy人気ソロアーティスト···氷室京介