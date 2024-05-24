臨床のための脳と神経の解剖学

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商品詳細
臨床のための脳と神経の解剖学出版メディカル・サイエンス・インターナショナル原著タイトルBasicClinicalNeuroscience,3rdedition著監訳，訳：村上徹 群馬大学大学院医学系研究科機能形態学准教授櫻井武 京都大学大学院医学研究科創薬医学講座特定教授訳：松崎利行 群馬大学大学院医学系研究科生体構造学教授ISBN978-4-8157-0161-1判型/ページ数/図・写真B5 頁456 図288刊行年月2019/4/19p345〜352の数ページ買った当初から少し不具合あります。写真を確認してください。
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