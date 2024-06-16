幼児と保育イラスト集2

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商品詳細
外箱、操作説明書、CD-R3枚全て揃っております。かわいいイラストがプリントアウトして使えます。外箱、説明書にテプラで名前を貼っていたため、シール跡が残っております。上に重ねて貼っていただければ目立つことはないように思います。中古品、自宅保管にご理解いただきご検討ください。プロフィールご一読いただけると嬉しいです。定価…6800円+税
http://narcologia.ru/goods/monophonic380812.html
http://narcologia.ru/goods/traverse620026.html
http://narcologia.ru/goods/recycling417014.html
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