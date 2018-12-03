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プレイステーションクラシック
商品番号 S55150770638
商品名

プレイステーションクラシック
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーションクラシックSONY他ゲーム機本体SCPH-1000RJcolor:GRAYポータブル・据置タイプ:据置タイプ開封して一度プレイしましたが、それ以来触っていなかったので出品します。写真に写っているものが全てとなります。#ソニー#SONY#プレイステーションクラシック#プレイステーション#Playstation
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