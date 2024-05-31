美品】PS ファイアーウーマン纏組 林原めぐみ 三石琴乃 徳間書店 ...

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【中古美品】#PS#ファイアーウーマン纏組#林原めぐみ#三石琴乃#天野由梨#宮村優子#徳間書店#プレイステーションSLPS-01315PC-FX用として発売されたゲームのPS移植版。レア商品ですので中古でも高値になっています。パッケージに厚みがありますので宅急便コンパクトで発送いたします。ワンオーナー品の美品です。非喫煙者ですのでヤニ臭やベタつきもありません。＜各パートの状態チェック＞S...美品/A...並/B...難あり/D...悪【S】外箱【S】説明書【S】ソフト（カートリッジorディスク）の状態