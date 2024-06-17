ニンテンドーDS ジャンク品　まとめ売り11台

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商品詳細
左列の５台はタッチペンがありません。充電器を紛失したため、長年動作確認ができておりませんのでジャンク品として出品いたします。傷、汚れ、あります。中古品にご理解いただける方、ご検討をよろしくお願いいたします。DSライト DSi初代
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