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ニンテンドーDS ジャンク品　まとめ売り11台
商品番号 N81247230549
商品名

ニンテンドーDS ジャンク品　まとめ売り11台
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

左列の５台はタッチペンがありません。充電器を紛失したため、長年動作確認ができておりませんのでジャンク品として出品いたします。傷、汚れ、あります。中古品にご理解いただける方、ご検討をよろしくお願いいたします。DSライト　DSi初代
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