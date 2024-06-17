最終値下げ‼️ おそ松さん Snow Man BluRay

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・映画「おそ松さん」Blu-ray超豪華コンプリートBOX（Ｂｌｕ－ｒａｙ）定価¥10,780(税込)(1,2回再生済だが未再生のものもあり)外袋は状態悪いですが中身に傷は無いため問題ないと思います。(4,5枚目参照)・メーカー特典台本風ノート(未使用)・初回封入特典ポストカードセット12枚セット(開封に失敗し、袋は破れていますが中身は問題なく比較的綺麗な状態だと思います。3枚目参照)・フライヤー2種類(各3枚)#おそ松さん#snowman