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- 囲碁 橋本宇太朗の世界 全2冊 色紙付き
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商品詳細
橋本宇太朗の世界喜寿記念出版縦:30.5cm横:22cm厚さ:4cm別冊(橋本宇太朗傑作詰碁百選)縦:30cm横:21.5cm厚さ:1cm編集:宮本直毅・小山靖男監修:関西棋院発行:山陽新聞社1984.10月15日定価:22,000円自宅保管の為、ハードカバーはヤケがありますが、本二冊が入っていたボックスは、ハードカバーに守られてどうもありません。未使用で保管していた為、新品同様です。橋本宇太朗先生の直筆の色紙付きです
http://narcologia.ru/goods/kindness56805.html
http://narcologia.ru/goods/message452027.html
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