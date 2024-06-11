DS本体2つ (ジャンク品) DSカセット5つ

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSLLブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ3DS、2DS本体は上の画面が割れたジャンク品です。ソフトはどれもそれなりに進めており、妖怪ウォッチ3スシは覚醒エンマ、先代閻魔大王、暗黒神エンマがいます。おまけでニンテンドースイッチのスーパーマリオブラザーズのカセットをいれています。#任天堂#Nintendo
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