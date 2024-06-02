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舞台の踊り子　ドガ　複製画　複製絵画　美術品
商品番号 C37853813667
商品名

舞台の踊り子　ドガ　複製画　複製絵画　美術品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】複製絵画「舞台の踊り子/ドガ」　　　　　※額縁付き▪️サイズ（約）縦57㎝横48㎝梱包の際は画像６枚目の箱に入れて発送させていただきます！箱は手書きで記入があり少し古いですが商品自体は新品同様に美品です(o^^o)ご理解いただける方よろしくお願い致します⭐︎
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