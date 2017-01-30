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商品詳細
貴重 ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー 関連書籍5冊 中古本オートコース版・１９９１年発行 ナイジェル・マンセル ソニーマガジン・１９９１年発行 エマーソン・フィッテパルディ ソニーマガジン・１９９１年発行 ニキ・ラウダ ソニーマガジン・１９９１年発行 ジル・ヴィルヌーブ ソニーマガジン・１９８８年発行 Ｆ１ドライバー名鑑1950～1988 ソニーマガジン購入し蔵書として所蔵していました。かなり貴重で珍しい写真が掲載されています。何分古い書籍ですので痛み・シミ・破れ・頁剥離等ご容赦ください。又、ドライバー名鑑マーカーペンによるマーキングが各所にあります。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate983013.html
http://narcologia.ru/goods/approximate607720.html
http://narcologia.ru/goods/response471342.html
貴重 ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー 関連書籍5冊 本 オートコース版
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