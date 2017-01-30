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貴重　ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー　関連書籍5冊　本 オートコース版
商品番号 F38080745575
商品名

貴重　ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー　関連書籍5冊　本 オートコース版
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重　ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー　関連書籍5冊　中古本オートコース版・１９９１年発行　ナイジェル・マンセル　　　　　　ソニーマガジン・１９９１年発行　エマーソン・フィッテパルディ　　ソニーマガジン・１９９１年発行　ニキ・ラウダ　　　　　　　　　　ソニーマガジン・１９９１年発行　ジル・ヴィルヌーブ　　　　　　　ソニーマガジン・１９８８年発行　Ｆ１ドライバー名鑑1950～1988　ソニーマガジン購入し蔵書として所蔵していました。かなり貴重で珍しい写真が掲載されています。何分古い書籍ですので痛み・シミ・破れ・頁剥離等ご容赦ください。又、ドライバー名鑑マーカーペンによるマーキングが各所にあります。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。
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