貴重　ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー　関連書籍5冊　本 オートコース版

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貴重 ナイジェル・マンセル他Ｆ１ドライバー 関連書籍5冊 中古本オートコース版・１９９１年発行 ナイジェル・マンセル ソニーマガジン・１９９１年発行 エマーソン・フィッテパルディ ソニーマガジン・１９９１年発行 ニキ・ラウダ ソニーマガジン・１９９１年発行 ジル・ヴィルヌーブ ソニーマガジン・１９８８年発行 Ｆ１ドライバー名鑑1950～1988 ソニーマガジン購入し蔵書として所蔵していました。かなり貴重で珍しい写真が掲載されています。何分古い書籍ですので痛み・シミ・破れ・頁剥離等ご容赦ください。又、ドライバー名鑑マーカーペンによるマーキングが各所にあります。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。