ニンテンドー3DS アイスホワイト

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ニュースリリース : 2011年10月6日 ニュースリリース : 2011年10月6日



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Nintendoニンテンドー３DSカラー：アイスホワイト動作確認済 異常なし初期化済付属品・充電台・ACアダプター・専用タッチペン・ARカード６枚・かんたんスタートガイド・取扱説明書・マイクロSDカード2GB追加で・ムックデザインの本体ケース・ソフト ポケモンホワイト2・ソフト ポケモンY(ケース無し)・中古品の為本体に細かい傷、汚れ等があります。理解いただける方のみ、ご検討下さい。#任天堂#Nintendo#DS#3DS#携帯ゲーム#本体#3DSLL#ニンテンドー#人気カラー