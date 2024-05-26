スパイダーマン　アクロスザバース　フィギュア

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商品詳細
4点セットの出品になります。スパイダーパンクは未開封です。その他のフィギュアは出して、ショーケースに飾っておりました。経年劣化など完璧な状態を求める方はご遠慮ください。発送はパッケージに戻して、そのまま段ボールにまとめてお送りする予定です。よろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男
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