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PSA9 フウロ SR ポケモンカード
商品番号 A29686960409
商品名

PSA9 フウロ SR ポケモンカード
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンオーナー品になります！コレクションにいかがでしょうか？梱包は鑑定ケースに入ったままクリスタルパックに封入後、破損・濡れ対策を行います。PSA鑑定済ではございますが横線、縦線、白かけ等ある場合がございます！トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控えください。
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