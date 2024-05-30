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【動作確認済】NINTENDO 64 セット
商品番号 P19116065924
商品名

【動作確認済】NINTENDO 64 セット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,010 円
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商品詳細

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64【内容】◼️任天堂64本体◼️コンポジット端子◼️電源◼️コントローラー2つ◼️ゲームソフト4つ◼️メモリ拡張パックすぐに遊べます。ドンキーコング64をやる場合には拡張パックを取り付けてください。コンポジット端子（赤白黄）の白部分が少し曲がっていますが、動作に影響ございませんスペシャルカードは未開封です。ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#任天堂64#スーパーマリオ64#ドンキーコング64#マリオパーティー#ポケモンスタジアム
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