Hey!Say!JUMP ライブDVD 14点セット\u0026暗殺教室Blu-ray

Hey!Say!JUMPライブDVD14点セットです。感謝祭のみBlu-rayとなっております。初回限定盤などのブックレット等は全てそのまま入っております。基本、バラ売りは対応致しかねます。数回再生したのみで目立った汚れなどはありませんが、個人の自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。喫煙者、ペットはおりません。即購入可能です。Hey!Say!JUMPライブDVDコンサート初回限定盤



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