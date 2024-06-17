日本語解説書つき　マジカルフェアリーオラクルカード

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ご覧いただき、ありがとうございます。今年（2023）ご縁があって新品を入手しましたが、すでに同じものを所有しているため、こちらは次の方にお繋ぎできればと思い出品いたします。未開封のため、中身の状態についてはお伝えできかねます。手元では一応日に当てないように、入手したときのプチプチにくるんだまま保管していました。（すみませんが、詳しくないので浄化的なことは出来ないです…）平日日中は仕事のため、迅速な返答は難しいですが気になる点・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。素人の自宅保管＆検品の旨、ご了解のうえご検討いただければ幸いです。オラクルカードドリーン・バーチュードリーンバーチュー