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PlayStation 2 - Wikipedia



プレイステーション2」DVD-Videoも再生できて39,800円



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希少SONYPlayStation2SCPH-50000動作確認済みソフト18本はおまけ程度に思って下さい。バラ売り場しません。スタンド、カメラ、リモコン付き3Nでお願いしますゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ♯ソニー♯SONY♯PS2♯PlayStation2♯プレイステーション2