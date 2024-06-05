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商品詳細
希少SONYPlayStation2SCPH-50000動作確認済みソフト18本はおまけ程度に思って下さい。バラ売り場しません。スタンド、カメラ、リモコン付き3Nでお願いしますゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ♯ソニー♯SONY♯PS2♯PlayStation2♯プレイステーション2
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