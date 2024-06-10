PS3 本体 CECH-2000A

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商品詳細
動作確認、初期化済みです。長期間使用しなかった為出品です目立った傷等はありませんが中古の為使用感はありますのでご注意ください。裏面の滑り止めのゴムが２つ欠損しています。コントローラーは使用感強めですが動作に問題はありませんでした。【付属品】本体コントローラー１個HDМIケーブル電源ケーブルSONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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