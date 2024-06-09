Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

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「Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック」外装の横部分に塗装のはげがあります。写真をご確認ください。ソフトの読み込みは正常に確認いたしました。通電状態も問題ありません。ボタン感度も問題ございません。カメラの使用も問題ありません。画面の発色も問題ありません。内箱に破れあり、外箱に痛みあり。状態についての質問大歓迎です。経年品の素人保管品ですので完璧な美品ではありません、傷などがございますので写真をよくご確認の上そちらの部分もご理解いただける方のみご検討ください。状態についてお気軽にお声掛け下さい。付属：タッチペンあり、充電コード(傷あり)あり、SDカードあり写真のものが商品のすべてです。宅急便コンパクトにて耐衝撃、及び防水処理をして発送予定です。状態についてのご質問は大歓迎です。お気軽にお声かけください。任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS