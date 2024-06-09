グリーン　ブラウン　抽象画　北欧　緑　おしゃれ　インテリア　現代アート　モダン



抽象モダングリーンアートキャンバス絵画北欧ブラウンポスターと版画壁アート写真リビングルームのホームインテリア - 18x26in(45x66cm)X2 内部フレーム



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ご覧頂きましてありがとうございます。その他出品絵画は下のハッシュタグをclick！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#抽象画CArt——————●額縁とセットです●アースカラーのグラデーションをベースに若葉のような美しいグリーンがアクセントになった上品でモダンな抽象画です。これからの季節にぴったりな爽やかな印象があり飾る場所を選びません。フレームカラー ブラック ワイドマットタイプの日本製アルミ額縁額縁外寸法:W304×H393mmマット外寸法:W300×H389mmマット中抜寸法:W190×H277mm重量:約1070gフレーム材質:アルミ製前面板:ガラス吊りヒモ付属木目調の家具などとの相性も良いです。ミッドセンチュリーなインテリアやシックでシンプルインテリアなどとも相性抜群です。モダン、レトロなお部屋にも。アルミでブラックのフレームが高級感あります。インテリアのアクセントにいかがでしょうか。他にも色々とインテリア小物などを出品しております。宜しければご覧下さい。#抽象画 #モデルルーム #ボーコンセプト #ヴィンテージ #原画 #おしゃれ #インテリア主題···抽象主な画材···アクリル絵の具