100427 NintendoDS 7台セット

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商品詳細
NintendoDSlite箱あり写真の物が全てになります通電確認はできてますが、ソフトがないため読み込み等詳しくは調べていませんnew2DS初期化済みDSi初期化済み3DS初期化済み
http://narcologia.ru/goods/revamp819122.html
http://narcologia.ru/goods/assessor443203.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose820040.html
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