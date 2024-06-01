コレクション・モダン都市文化　第３期　第47巻　女学校と女子教育　ジェンダー論

ゆまに書房定価19,800円（本体18,000円） ISBN978-4-8433-2959-7C3370刊行年月 2009年10月テーマに沿って、重要な本を復刻。紙質がいいです。さらに非常に丁寧な論考・解題・関連年表・主要参考文献が、最適の研究者によって書かれています。どうぞよろしくお願いいたします。目次◆「生徒心得」（1901 女子高等師範学校付属高等女学校）◆「保證人心得」（1901 女子高等師範学校付属高等女学校）◆百済半人『女学校物語』（1919 培風館）◆「日本女子大学校学則」（1931 日本女子大学校）◆新川正一『女学校から職業へ』（1931 交蘭社）◎エッセイ「女学校と女子教育」◇解 題 ◇関連年表 ◇主要参考文献※女性・女性関連書籍



コレクション・モダン都市文化 第３期 第47巻 女学校と女子教育 ...



2023年最新】都市論の人気アイテム - メルカリ



福袋特集 2022 野間 カラーグラフィックス」第２版 : 「下歯槽神経・舌 ...



川端康成スタディーズ 坂井 セシル(編著) - 笠間書院 | 版元ドットコム



当社の 関西広布史 聖教新聞社 創価学会 人文/社会 - www.carminium.com.br



一部予約！】 【トトロ】算数教育の重鎮、片桐重男の力作：算数教育の ...



当季大流行 ボルドー物語 神田慶也編訳 ワインの都市の歴史と現在 人文 ...



2022年最新海外 画集 横山操 集英社 人文/社会 - muniporoy.gob.pe



感謝の声続々！ 学校勝ちぬき戦 実験対決 1巻〜22 巻 人文/社会 ...



在庫あり】 松村圭一郎『所有と分配の人類学 エチオピア農村社会の土地 ...



豊富なギフト 筑波大学附属小学校過去問題集 人文/社会 - granit.am



女学校と女学生―教養・たしなみ・モダン文化』(中央公論新社) - 著者 ...



最新情報



イベント | 京都市立芸術大学



女学生とジェンダー 女性教養誌『むらさき』を鏡として | 書籍検索