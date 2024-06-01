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コレクション・モダン都市文化　第３期　第47巻　女学校と女子教育　ジェンダー論
商品番号 M15458469181
商品名

コレクション・モダン都市文化　第３期　第47巻　女学校と女子教育　ジェンダー論
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 4,840 円
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商品詳細

ゆまに書房定価19,800円（本体18,000円）　ISBN978-4-8433-2959-7C3370刊行年月　2009年10月テーマに沿って、重要な本を復刻。紙質がいいです。さらに非常に丁寧な論考・解題・関連年表・主要参考文献が、最適の研究者によって書かれています。どうぞよろしくお願いいたします。目次◆「生徒心得」（1901　女子高等師範学校付属高等女学校）◆「保證人心得」（1901　女子高等師範学校付属高等女学校）◆百済半人『女学校物語』（1919　培風館）◆「日本女子大学校学則」（1931　日本女子大学校）◆新川正一『女学校から職業へ』（1931　交蘭社）◎エッセイ「女学校と女子教育」◇解　題　◇関連年表　◇主要参考文献※女性・女性関連書籍
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