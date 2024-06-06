SHURE BETA58A

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商品詳細
BETA58ASHURE定価：¥17800#SHURE#BETA58A数年前に購入しました使用回数は10回程度です本体に擦り傷、グリル部分にサビがあります音出しは確認しております、問題無く音は出ましたマイクグリル部分は簡単な清掃していますよろしくお願いします
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