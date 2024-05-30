昭和漫画‼️【ダメおやじ】全巻

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商品詳細
ダメおやじ1から7巻自分で購入、そのまま大切に保管していました。経年による日焼けあります。懐かしのマンガをお楽しみ下さい。バラ売りはいたしませんのでよろしくお願いいたします。古いものですので、気づかない汚れがあるかもしれません。帯が一部破れています。神経質な方はご遠慮ください。仕事の関係で発送にお時間がかかります。#古谷三敏#本#BOOK#漫画#少年サンデー
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