

司法試験合格者の実践論証集（予備試験、司法試験) 司法試験合格者の実践論証集（予備試験、司法試験)



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#法律関連商品一覧はコチラ！（ユーズドメル）【商品内容】司法試験合格者のまとめ論文ノートになります。1-1_憲法人権 32頁1-2_憲法統治（人権の補完内容含む） 21頁2_行政法 61頁3_民事訴訟法 78頁4_会社法・商法・手形小切手法 106頁5_刑法 95頁6_刑事訴訟法 91頁7_おまけ（刑法構成要件要素の定義まとめ・問題） 10頁合計 494頁【商品の特徴】※イメージは画像参照。・憲法はフォーマットを意識。・暗唱実践向きな平易な言葉を使用。・イメージしやすい図・チャート。・出題年、ランクあり。・予備校講師ごとの異なる論証併記もあり。・あてはめポイントあり。←ココ重要！・書くべき事項が紛らわしいものは表で整理。・商法、民訴は改正民法に対応。【ご注意いただきたい点】・商品に民法は含まれていません。・自己学習用であることをご理解の上、伝わりづらい記載、誤字等がある場合はご容赦ください。・超上位答案を目指した内容ではなく、現実的な合格水準を想定した内容となっております。・紙媒体は別出品していますので、そちらから購入ください。【メッセージ】本商品に記載の内容（特にA〜B＋ランク）を理解、論証できるようになれば、十分に合格レベルは達成できるものと思っております。ご活用いただいた方から合格者が出ますと出品者冥利につきます^_^※本商品は、試験合格の方法などを提供するものではありませんのでご注意ください。※無断転売、複写はご遠慮ください。【追記】本商品は皆さまからご好評いただいており、購入された皆様から民法の出品について多くのご要望をいただいております。民法もあるのですが、現在の内容では、合格のためにお使いいただくには不十分なものと判断し、出品はしておりません。ご要望が非常に多いため、いつかきちんとまとめて、出さなければ！と考えていますが、別件で忙しく、申し訳ございませんが、「現状、出品予定はない」ことご理解のほど、よろしくお願いいたします(\u003e_\u003c)#司法試験 #予備試験 #論文試験#法科大学院#ロースクール