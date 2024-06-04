京都　西陣織　紅葉　清水寺　秋　美術品　絵画　風景画　ア-ト 高級品　額縁

形式···額縁入り主題···風景・秋の清水寺主な画材···西陣織西陣で織った秋の清水寺です手間と時間をかけた美しい絵画です高級美術品 永久保存 家宝西陣織サイズ 34x28cm額縁サイズ 53x47.5x5.5cm 前面ガラス、壁掛け 額縁にキズあります。 現状出品です。西陣織とは、京都の先染め織物をまとめた呼び名である。綴、錦、緞子、朱珍、絣、紬などの多彩な糸を用いた先染めによる高級絹織物。西陣とは、応仁の乱の時に西軍が本陣を置いたことにちなむ京都の地名。多色の糸を使用し美しい模様を作ることができることが魅力の一つです。それゆえに時間と手間が掛かりますが、高度な技術から生まれる複雑な模様と歴史と文化に裏打ちされた格調高い織物を作ることができるのです 西陣織説明抜粋