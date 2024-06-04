  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
京都　西陣織　紅葉　清水寺　秋　美術品　絵画　風景画　ア-ト 高級品　額縁
商品番号 V27230656938
商品名

京都　西陣織　紅葉　清水寺　秋　美術品　絵画　風景画　ア-ト 高級品　額縁
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

形式···額縁入り主題···風景・秋の清水寺主な画材···西陣織西陣で織った秋の清水寺です手間と時間をかけた美しい絵画です高級美術品　永久保存　家宝西陣織サイズ　34x28cm額縁サイズ　53x47.5x5.5cm　　前面ガラス、壁掛け　　額縁にキズあります。　　　現状出品です。西陣織とは、京都の先染め織物をまとめた呼び名である。綴、錦、緞子、朱珍、絣、紬などの多彩な糸を用いた先染めによる高級絹織物。西陣とは、応仁の乱の時に西軍が本陣を置いたことにちなむ京都の地名。多色の糸を使用し美しい模様を作ることができることが魅力の一つです。それゆえに時間と手間が掛かりますが、高度な技術から生まれる複雑な模様と歴史と文化に裏打ちされた格調高い織物を作ることができるのです　　西陣織説明抜粋
http://narcologia.ru/goods/mobilehome599443.html
http://narcologia.ru/goods/stealth1476.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly729384.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru