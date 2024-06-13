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【美品】【未使用ポケウォーカー】ポケットモンスター ハートゴールド
商品番号 R15888733771
商品名

【美品】【未使用ポケウォーカー】ポケットモンスター ハートゴールド
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 3,992 円
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商品詳細

【24時間以内発送】#たかまさショップゲーム商品一覧はこちら【完備品】ポケットモンスター　ハートゴールドポケモンウォーカーには絶縁シートが貼られており未使用になります＾＾未使用ですの動作確認しておりません。美品ではございますが、神経質な方はご遠慮ください。緩衝材で梱包致します＾＾気持ちの良い取引き心掛けてます。宜しくお願い致します＾＾「ポケットモンスターハートゴールド」ポケモン定価:￥4571ポケモンNintendoDSNintendo_DSDS
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