【美品】【未使用ポケウォーカー】ポケットモンスター ハートゴールド

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商品詳細
【24時間以内発送】#たかまさショップゲーム商品一覧はこちら【完備品】ポケットモンスター ハートゴールドポケモンウォーカーには絶縁シートが貼られており未使用になります＾＾未使用ですの動作確認しておりません。美品ではございますが、神経質な方はご遠慮ください。緩衝材で梱包致します＾＾気持ちの良い取引き心掛けてます。宜しくお願い致します＾＾「ポケットモンスターハートゴールド」ポケモン定価:￥4571ポケモンNintendoDSNintendo_DSDS
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