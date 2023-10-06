TWICE BDZ breakthrough happy happy 21枚

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商品詳細
フォトカードバラ売り1枚500円です。もっとちゃんと見たいなどご要望がありましたらお気軽にお声掛けください。希望商品に被りがない際はその方とスムーズにお取引を進めさせていただきますが、希望商品に被りが生じてしまった場合、単価の高い方を優先させていただきます。5枚以上購入の方には10%割引をさせていただきます。フォトカード以外の商品とセットで購入してくださる方にも10%の値引きをさせていただきます。なにかそれ以外の質問がございましたら、お気軽にお声掛けください。
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