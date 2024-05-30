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商品詳細
【商品内容】本体純正コントローラー(充電ができない)社外コントローラー電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブルソフトがあればすぐに遊べるセットになってます。箱がないのでダンボール梱包での発送になります。社外コントローラーですが遅延等なく純正コントローラーと変わりなく使用できます。本体やコントローラーに目立った傷や汚れはありませんがあくまで中古品となるので多少のキズ汚れはご理解ください。本体、コントローラー、全ての動作確認済みです。素人保管のため、ご理解のうえご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe299511.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic356612.html
http://narcologia.ru/goods/approximate991320.html
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