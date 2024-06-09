入学前の幼児教育論 小学館〈「小学1年生」 昭和54年8月号〉初版 ...

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ご覧頂きありがとうございます！入学前の幼児教育論小学館〈「小学1年生」昭和54年8月号〉初版になります！(^^)経年によるヤケ、シミ等あります。本文は多少ヤケはありますが書き込みや切り取りなどなく、比較的、良好な状態です。自宅保管品ですので状態を気にされる方はご遠慮下さい。ネットでは検索できない貴重な本です。〜発送方法〜防水袋に入れて包装紙で厳重に梱包、ネコポス便で発送致します。^_^#古本#古書#本#BOOK#絶版#激レア#レア#非売品#小学一年生#教育#教育論