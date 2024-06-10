

【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00



【初期型】プレイステーション3 CECHA00 【初期型】プレイステーション3 CECHA00

プレイステーション3初期型CECHA00プレステ1、2の互換性あり。動作確認済み。同梱物以下PlayStation3本体電源コードAVケーブルワイヤレスコントローラー(プレイステーション4対応純正)クイックリファレンス以上、5点でございます。※HDMIケーブルとコントローラー用のUSBは付属しておりません商品についての状態は写真でご確認いただけますと幸いです。中古品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。フル初期化済。バージョンは6月頃、動作確認した際に最新版にアップデート済みです。従って、バージョン等についての正確な回答は致しかねます。価格は状況に応じて変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。すり替え防止のため、返品等は致しかねます。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。#プレステ1#プレステ2#プレステ3#PlayStation#PlayStation2#PlayStation3