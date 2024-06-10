【値下げ】ゲームブック 展覧会の絵 (創元推理文庫)

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スーパーアドベンチャーゲーム展覧会の絵(著）森山安雄東京創元社(創元推理文庫) 発売日‏:‎ 1987/10/9初版ISBN:‎ 448890801230年以上前に購入し、自宅でダンボール保管していたものです。経年によるヤケや擦れ等あります。状態は写真でご確認願います。別紙の記録用紙、及び、アドベンチャーズイン付いてます。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。商品の状態など気になる点がありましたら、ご購入前にご質問ください。#展覧会の絵#森山安雄#本#BOOK#文庫#文学#小説#趣味#東京創元社#創元推理文庫#スーパーアドベンチャーゲーム#ゲームブック#GAMEBOOK#アドベンチャーブック#アドベンチャーゲームブック