日本一の少年投手沢村栄治/鈴木惣太郎著/昭和24年発行

昭和24年発行【日本一の少年投手沢村栄治】鈴木惣太郎著ヤケ、シミ、あります。古本と言う事をご理解いただけますようお願いします。発送は宅急便コンパクトを予定しております。画像を確認の上お取り引きをお願いします。即購入歓迎します。よろしくお願いします。ご不明な点がございましたらコメントお願いします。



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