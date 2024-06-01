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日本一の少年投手沢村栄治/鈴木惣太郎著/昭和24年発行
商品番号 S44528283951
商品名

日本一の少年投手沢村栄治/鈴木惣太郎著/昭和24年発行
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,275 円
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商品詳細

昭和24年発行【日本一の少年投手沢村栄治】鈴木惣太郎著ヤケ、シミ、あります。古本と言う事をご理解いただけますようお願いします。発送は宅急便コンパクトを予定しております。画像を確認の上お取り引きをお願いします。即購入歓迎します。よろしくお願いします。ご不明な点がございましたらコメントお願いします。
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