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R4 DVD 落語物語 林家しん平 ピエール瀧 桂文楽 古今亭志ん橋 春風亭小朝
商品番号 C66512926051
商品名

R4 DVD 落語物語 林家しん平 ピエール瀧 桂文楽 古今亭志ん橋 春風亭小朝
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

***********コメントなし即購入OKです************新品未開封です。お値下げはNGとさせていただきます。以上になります。宜しくお願いいたします。「落語物語('10キングレコード/BS-TBS)」ピエール瀧/田畑智子/林家しん平定価:￥5,170#ピエール瀧#田畑智子#林家しん平#DVD#日本映画寄席で聴いた落語に魅せられ、今戸家小六師匠に弟子入りした若者・春木真人。住み込みで働きながら落語を学ぶ彼を中心に、悲喜こもごもの出来事が描かれていく。林家しん平が原作・脚本・監督を手がけた落語映画。
http://narcologia.ru/goods/moped159968.html
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