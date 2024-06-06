NINTENDO SWITCH LITE ジャック品

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閲覧いただきありがとうございます！『商品について』NintendoSwitchNINTENDOSWITCHイエロー⚠️ジャック品としてのお取り扱いです⚠️↓中古で購入したのですが半年以上放置をし、最近になって遊んだ際、左のスティックが動かしてにくく、ゲーム内のコントロールでも改善不可だったので、売却に出させていただきました。目立った傷汚れは特にないです。●付属品に関しまして購入した際の箱が残っていたのでそちらに入れて発送いたします。必要ないので充電器とSDカード（128GB）も付属してお渡しします。何回でもお伝えしますが、こちらジャック品となります。このことをご理解いただけた上でのご購入でお願いいたします。❗️初期化済みです❗️本体に関しての製品機能での返品は一切受け付けません。当方機械に関しては疎い方なので、詳しいことはこれが精一杯なのですが、何か気になる点ございましたらお気軽にコメントください。ここまで一読ありがとうございます！どうぞご検討のほど宜しくお願いします！#任天堂#Nintendo