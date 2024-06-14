呼吸器外科 [新品]

「呼吸器外科morbidityandmortalityconference」web動画付き定価22000円新品、未使用品(値下げ交渉不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※既に定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容ときにリスクを伴う外科手術。何度かこわい思いをした呼吸器外科医は多いことでしょう。本書は呼吸器外科手術の合併症に特化した初めての書籍です。合併症と医療安全に関する総論と,手術合併症事例を解説した各論から構成されています。各論では,多施設から集められた全101事例を動画付きで提示してその原因と対策を解説,また,事例を客観的に検討するため,担当医とは別の施設の医師の評価も収載しています。いわば誌上でのMorbidityandMortalityconferenceを通して今後の呼吸器外科手術をより安全に行うことができるよう,普段は共有されることのない合併症事例・経験を書籍化!



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