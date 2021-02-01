マーベルレジェンド　スパイダーバース　ピーター・B・パーカー　ハズブロ

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商品詳細
お手数ですが必ずプロフを一読下さい。2018年に公開されたCGアニメ映画作品「スパイダーバース」より、その主要キャラクターである「ピーター・B・パーカー」の6インチフィギュアになります。新品未使用で完全未開封品になります。当然ですが、パッケージ箱付きのままどこも折らずにこのまま段ボールに梱包して発送致します。 トラブル防止の為、「専用」はお受けできません。神経質な方のご購入はご遠慮ください。「いいね」、コメントともにお気軽にどうぞ。ハズブロトイビズトイビズフィギュアフィギュアマーベルマーベルコミックスパイダーマンマイルスピーターグウェンハムカーネイジヴェノムヴィランドッペルゲンガーデアデビルデスロックデッドプールデモゴブリンキャリオンブラックキャットファイアスターアイアンフィストクレタス・キャサディスタン・リーネカNECAメズコmezcoケナーマテルワン12コレクティブmafexマフェックスハスブロマーベルセレクトマーベルレジェンドアメコミアメトイスターウォーズアベンジャーズバットマンアイアンマンキャプテンアメリカエイリアンプレデターレトロアンティーク ヴィンテージ
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