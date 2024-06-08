【美品】USBマイク/ SAMSON Q2U

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オーディオインターフェイス内蔵USBレコーディングマイクSAMSONQ2U【特徴】USBケーブルを用いてPCへ、またXLRからアナログ機器へ、2種類の用途で使い分け可能なオーディオインターフェイス内蔵型ダイナミックマイクです。最小限のセットアップで高品質なサウンドを実現できます。ポッドキャスト配信や歌ってみたのレコーディング、リモート会議などの声の収録以外にも楽器やアンプの収録も可能な万能USBマイクです。【ポイント】ダイナミックレコーディングマイクUSBで繋がるのでPCやPS4,5/Xbox/Switchに繋いで使用可能です！高音質で評価も高いため歌ってみたやゲーム実況、ポッドキャストの収録などにも使えます。また、ポップガードをオマケで付属します。【状態】あまり使用せずに保管していた為、汚れやサビや傷などなく綺麗な状態です。動作も問題なく使えます。(動作確認済み)箱、説明書、付属品全部揃ってますポップガードもオマケで付属【仕様】ダイナミックマイク単一指向性周波数特性：50Hz-15kHz感度：-54dBV/Pa最大SPL：148dB出力コネクタ：USB、XLR3ピン(オス) +3.5mmミニステレオ(ヘッドホン接続用)サイズ・重量：径55mm、長さ190mm・317.5g付属品：マイクホルダー（5/8）、卓上マイクスタンド、USB接続ケーブル、マイクケーブル（XLR3ピン-XLR3ピン）、ウインドスクリーン#マイク#USBマイク#実況#ゲーム#PC#PS4#PS5#Switch#スイッチ#収録#ポッドキャスト#レコーディング#録音#動画撮影#配信#ゲーム実況#動画配信