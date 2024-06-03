角偉三郎の椀　正倉院型小椀　(赤)

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角 偉三郎 の朱塗り正倉院型小椀です。 元箱ウコン布付きです。 いわゆる[悟りの五ツ星]のサインが高台内にあります。母が高島屋外商から買った物です。状態は非常に良いですが何せうるしのため見落とした薄いスレがあるかもしれませんが、私が見る限りとてもきれいです。横11.8cmx縦6.2cmです。その他:色目がもう少し赤みが強いです。 何方か御使い頂ければありがたいです。お皿/お椀/デザート食器...ご飯茶碗,汁椀,丼,煮物椀素材...木＃輪島塗 #合鹿椀#根来椀 #角偉三郎#角有伊 #未使用#新品 ＃三つ星#五つ星 #漆食器#伝統工芸 #漆芸家#汁椀 #漆汁椀