【時代古作品❗】【珍品❗】網代造　朱漆塗り　内側　金彩色　盃　ぐい呑　酒杯　酒器

【時代古作品❗】【珍品❗】明治時代頃網代造 朱漆塗り 内側 金彩色 盃 ぐい呑 酒杯 酒器 です題目には 酒器と記述いたしましたが実のところは 用途の判断はつきません！竹編み造りと考えますが 竹でなかったらご容赦ください！しかし 指で摘まんでも 硬く変形はいたしません！細部まで 細かく編んでおりますまた 表側が朱漆塗りで 内側の金彩色も状態が良好です！水をはりましたが やはり漏れてしまいます若干の傾きや変形 また 経年の古擦れ等はございますが ご了承ください！径 約6.6cm 高さ 約4.3cm【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.19000005NO.R2T#網代造り #盃 #ぐい呑 #酒杯 #酒器#籠 #竹編み #竹編み籠 #朱漆塗り #漆塗り #金彩 #金彩色#花生け #華道 #華道具 #花器#茶道具 #茶器#網代編み #竹工芸 #竹工芸品 #花入れ#竹編細工 #竹細工 #竹籠 #一輪挿し #インテリア #オブジェ #時代花入れ #竹芸#香道 #香道具 #民芸 #民藝 #古民具#古民芸 #小物入れ #指輪入れ#アクセサリー入れ種類...その他装飾...その他



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