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【時代古作品❗】【珍品❗】網代造　朱漆塗り　内側　金彩色　盃　ぐい呑　酒杯　酒器
商品番号 O56340431481
商品名

【時代古作品❗】【珍品❗】網代造　朱漆塗り　内側　金彩色　盃　ぐい呑　酒杯　酒器
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【時代古作品❗】【珍品❗】明治時代頃網代造　朱漆塗り　内側　金彩色　盃　ぐい呑　酒杯　酒器　です題目には　酒器と記述いたしましたが実のところは　用途の判断はつきません！竹編み造りと考えますが　竹でなかったらご容赦ください！しかし　指で摘まんでも　硬く変形はいたしません！細部まで　細かく編んでおりますまた　表側が朱漆塗りで　内側の金彩色も状態が良好です！水をはりましたが　やはり漏れてしまいます若干の傾きや変形　また　経年の古擦れ等はございますが　ご了承ください！径　約6.6cm　　　高さ　約4.3cm【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.19000005NO.R2T#網代造り　#盃　#ぐい呑　#酒杯　#酒器#籠　#竹編み　#竹編み籠　#朱漆塗り　#漆塗り　#金彩　#金彩色#花生け　#華道　#華道具　#花器#茶道具　#茶器#網代編み　#竹工芸　#竹工芸品　#花入れ#竹編細工　#竹細工　#竹籠　#一輪挿し　#インテリア　#オブジェ　#時代花入れ　#竹芸#香道　#香道具　#民芸　#民藝　#古民具#古民芸　#小物入れ　#指輪入れ#アクセサリー入れ種類...その他装飾...その他
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