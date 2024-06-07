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G1X FOUR
商品番号 E52806797989
商品名

G1X FOUR
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期出張から戻りましたので販売再開します。また、大幅プライスダウンしますのでよろしく。G1XFOURZOOM定価：¥11000#ZOOM#G1XFOURすり替え防止のためノークレームノーリターンです。先月購入し、自宅内で使用しています。AC電源ケーブルは付属しません。よろしくお願いします。
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