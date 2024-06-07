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- 茶道具 ★ 人間国宝 釜師: 佐藤浄清 筒釜 茶釜 USED
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商品詳細
茶道具 筒釜 遠山霰釜師 人間国宝:佐藤浄清USED使用回数10回以下ほど蓋は当初の物ではなく、父の好みで代えています。(当初の蓋はございません)箱無し種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/scissoring28896.html
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