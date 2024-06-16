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ハイキュー‼︎ のるキャラ　及川　2018 ジャンフェスタ限定
商品番号 E53756104661
商品名

ハイキュー‼︎ のるキャラ　及川　2018 ジャンフェスタ限定
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイキュー‼︎のるキャラ　及川徹大王様　JF2018暗所保管していました。未開封外袋にはシワ等があります。長く保管していましたため、神経質な方はご遠慮願います。商品の状態について疑問がありましたら購入前に質問願います。宅急便コンパクトで発送他の出品と同梱の場合はお知らせください。即購入可能です。よろしくお願いいたします。
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