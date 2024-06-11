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REMO SKYNDEEP ジャンベ　美品　持ち運びケース付き
商品番号 J52848954782
商品名

REMO SKYNDEEP ジャンベ　美品　持ち運びケース付き
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 13,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはREMOのジャンベです。高さが64センチ　打面直径35センチでした。使用頻度も少なく室外では使用しておりませんでしたので大変美品です。音もとても綺麗です。ストラップもおまけで付けますね。ジャンベはアルコールで一回消毒してます。持ち運び用のケース付きです。後、少し折れ等ありますがDjembeSoundControlDot\u0026Ringもおつけいたします。出品は写真のものが全てです。
http://narcologia.ru/goods/preference537038.html
http://narcologia.ru/goods/stealth869176.html
http://narcologia.ru/goods/conception377257.html

REMO SKYNDEEP ジャンベ　美品　持ち運びケース付き
REMO SKYNDEEP ジャンベ 美品 持ち運びケース付き-

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