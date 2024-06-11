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- REMO SKYNDEEP ジャンベ 美品 持ち運びケース付き
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商品詳細
こちらはREMOのジャンベです。高さが64センチ 打面直径35センチでした。使用頻度も少なく室外では使用しておりませんでしたので大変美品です。音もとても綺麗です。ストラップもおまけで付けますね。ジャンベはアルコールで一回消毒してます。持ち運び用のケース付きです。後、少し折れ等ありますがDjembeSoundControlDot\u0026Ringもおつけいたします。出品は写真のものが全てです。
http://narcologia.ru/goods/preference537038.html
http://narcologia.ru/goods/stealth869176.html
http://narcologia.ru/goods/conception377257.html
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REMO SKYNDEEP ジャンベ 美品 持ち運びケース付き-
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