

【希少】1983年製 YAMAHA ST360M 日本製 ジャパニーズ アッシュ 【希少】1983年製 YAMAHA ST360M 日本製 ジャパニーズ アッシュ



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ご購入後、約3日でお届けが可能です。1983年製ヤマハのストラトキャスタータイプ、ST360M中古品です。非喫煙環境、湿度管理された室内で保管しています。40年前のギターとは思えないコンディション、最近の安価なギターには使われることのないような木材やパーツを使用しており、流石は国産のギターという感じです。ボディは「ジャパニーズアッシュ」として評価も高い「セン」という木材で木目もしっかりと綺麗に出ています。ヴィンテージタイプのアルニコピックアップとの相性も抜群です。ペグやポットなどのパーツも良好で交換の必要のない状態です。出品に際し内部配線の確認と金属パーツ類のクリーニングをしています。中古ギターにありがちな「届いたけどすぐ弾けない・・・」という感じではなく、開封後すぐに使って頂けるコンディションになっています。TokaiSilverStarやYAMAHASR400など、年代物の良品をおお探しの方にもおすすめです。■クリーニング内容・全体的な汚れ落とし・ブリッジ、ジャック、ネジの錆取り・キャビティ内、ピックガードの清掃・ノブの洗浄※基本的に手の触れる部分は全てクリーニングしてあります。■セッティングややフローティングするように設定してあります。弦高も低めにセットしてあります。■音の感想主観ですがボディの鳴りも良く、ネックが握りやすいのでとても弾きやすいです。ヴィンテージタイプのピックアップが付いているので出力は低めですがいわゆるストラトの音がしっかりします。■内容物・ギター本体・汎用ソフトケース※ハードケースは撮影用です■配送ソフトケースに入れてプチプチ＋ギター用段ボールにて梱包します。匿名配送ヤマト便でお届けします。■注意事項・あくまでも中古品です。神経質な方や完璧なものを求める方は購入をお控え下さい。・購入者様都合での返品はトラブル防止のためお断りさせて頂きます。・不明な点などありましたら購入前にお気軽にコメント下さい。その他の楽器→#Q楽器一覧タイプ...ストラトキャスタータイプ