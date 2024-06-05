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東リべ　原画展　龍宮寺堅　缶バッジ
商品番号 J33005902097
商品名

東リべ　原画展　龍宮寺堅　缶バッジ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原画展　龍宮寺堅　缶バッジ　×30グッズ整理の為中身確認のため開封しております。初期から細かい傷や汚れ有※反射してしまうため撮影できていません　気になる方は購入ご遠慮ください。人の手に渡っており素手で扱っております。素人の元での保管管理となりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。プチプチ1重簡易包装での発送となります。東リべ東京卍リベンジャーズ原画展缶バッジアルティメタルバッジ龍宮寺堅ドラケン
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