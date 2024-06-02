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Godin 5th Avenue Uptown T-Armond
商品番号 Y75805612812
商品名

Godin 5th Avenue Uptown T-Armond
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 51,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Godin5thAvenueUptownT-ArmondHavanaBrown今後爆発的に値上がりが予想されるモデルが、ラスト1本大特価にて提供可能です！画像は全て現物撮影画像です。TVJones製”T-Armond”ピックアップの可能性透明感のあるスイートなトーン一般的なピックアップとは違ってT-Armondピックアップはフロント、ブリッジ両方の弦間ピッチに合わせて制作されています。弦とポールピースの距離が一定である事で、全体的にまとまったサウンドを得る事ができ、甘くスイートなトーンを出力することができます。サーフサウンドやロカビリー、ロックンロールなどあらゆるジャンルに使用することができます。またビグスビーブリッジを使用した際に起きえるピッチのずれをローラーサドルが解消します。付属のTRICケースはパテントの特殊材を使用し、軽さと強度の両方に優れたフライトケース仕様です。サウンドクオリティ、機能、バランスなどのクオリティにプロテクション万全のTRICケース、この手のモデルに興味あるギタリストに非常におすすめモデルです。トップCanadianWildCherryArchtopサイド／バックArchedCanadianWildCherryネックSilverLeafMapleNeckフィンガーボードRitchrite(406R)スケール24.84″scale(630.936mm)ナット幅1.72”(43.7mm)ブリッジRollerSaddleAdjustableBridgewithTusqbasebyGraphtechピックアップ2xTArmondbyTVJonespickupsコントロール3-waytoggleswitch,1xVolume,1xToneカラーHavanaBurst弦EXL115NICKELWOUND(MediumGauge)(.011,.014,.018,.028,.038,.049)■国内正規品、メーカー保証付き#tgakki塚本楽器ボディタイプ...フルアコースティック
http://narcologia.ru/goods/kindness62305.html
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http://narcologia.ru/goods/procurement237633.html

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