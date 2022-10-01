4251 【未開封】シロナガス島への帰還 アクリルスタンド 5種セット ...

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出雲崎ねね子／アキラ・エッジワース／ジゼル・リード／リール・ベクスター／アレックス・ウェルナー5種セットアウロラ・ラヴィーリャ※欠品アキラ・エッジワースとアレックス・ウェルナーはもう一つあるのでばら売り可能（1つ3300円）サイズ：約H120×W80mm程度◇他同ブランド(メーカー/デザイン/キャラ)の出品物です。同梱ご相談ください。#techipageシロナガス島への帰還↓↓トレーディング缶バッジアクリルスタンドミニキャラクターアクリルスタンドCDジャケットアクリルパネルゲームパッケージ B2タペストリートレーディング缶バッジ ミニキャラクターVer.トレーディングアクリルスタンドキーホルダーミニキャラクターVer.Tシャツモーテルキーホルダー⭐️必要ありません→購入希望連絡、プロフ必読、購入後連絡。即購入後、受け取り評価を迅速にしていただくだけで、構いません。(この気軽さがメルカリルールですので)#techipage他出品ページです。☆即購入OK横入り購入OK(交渉関係なく、早い者勝ち)＊現状品です。経年劣化や初期傷保管傷あります。写真で状態をよくご確認ください(付属品は写真で全て、メジャーや備品除く)＊素人管理です。神経質な方はご遠慮下さい。＊予告なく、サイズ関係などで発送方法をゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更することがあります。指定の方は事前にご連絡下さい(匿名は匿名のままです)＊予告なしで削除、値上げします。＊発送は通常土日祝除く支払完了から4日以内発送予定です。設定期間内で急かす行為はやめください。遅くなる場合はプロフで表示しています。＊取引が多く生活リズムが深夜帯でもあるため、ご購入後の連絡が漏れてしまう可能性があります。無言取引に不快な気持ちになる方はお取引ご遠慮ください。＊24時間以内の発送をご希望の方は、他取引との公平性を保つためプロフにて＋の金額を提示しております。管理No.1-池田戦／出雲崎ねね子／アキラ・エッジワース／ジゼル・リード／リール・ベクスター／ジェイコブ・ラトランド／アレックス・ウェルナー／アウロラ・ラヴィーリャ／ヴィンセント・スイフト／アビゲイル・エリスン